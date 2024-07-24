Насколько вырос спрос на туры в Европу летом 2024

Спрос российских туристов на путешествия в европейские страны летом 2024 года вырос, наибольшим спросом пользуются поездки в Италию, Францию и Испанию. Об этом сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).
"Спрос на путешествия в Европу у туроператоров заметно вырос летом 2024 года. В лидерах продаж Италия, Франция и Испания", - говорится в сообщении.
Спрос на туры в Европу у туроператора BSI Group вырос этим летом на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, рассказала директор департамента продвижения и рекламы компании Иветта Вердиян. По ее словам, запись в европейские визовые центры сейчас возможна на начало - середину сентября. Алгоритмы подачи документов на туристическую визу практически не поменялись, но увеличились сроки ожидания, в том числе свободных окон для записи на подачу документов и дактилоскопию.
"К примеру, еще в марте Италия выдавала визы за три - четыре недели, сейчас это полтора месяца. Франция и Испания увеличили срок выдачи с двух до трех недель. Начинать планировать маршрут надо хотя бы за два - три месяца", - подчеркнула эксперт.
По данным туроператора "Русский экспресс", в 2024 году востребованы более дорогие и продолжительные туры в Европу.
"Рост, по нашей оценке, связан с тем, что туристы уже свыклись с необходимостью лететь с пересадкой. Помимо этого, рейсов стало больше: если раньше летали через дорогие Турцию, Дубай, Белград, то сейчас добавились города СНГ - Ереван, Тбилиси, Баку, откуда в европейские страны можно долететь лоукостером", - уточнила директор департамента рекламы и PR Анна Филатовская.