Брошенное полотенце: за что теперь могут оштрафовать туриста в Испании

Будьте осторожны, бросая полотенце на свободный шезлонг спозаранку где-нибудь на курорте перед уходом на завтрак. В испанском Кальпе, например, за это теперь можно схлопотать штраф 250 евро.

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На курорте в провинции Аликанте ввели наказания для тех, кто оставляет свои вещи, чтобы забить место, а затем спокойно проводить время где-то на территории отеля и лишь изредка заглядывать на пляж. Меры были приняты после многочисленных жалоб туристов, которые приезжают днем и не могут разместиться. А до 9 утра на местных пляжах запрещено оставлять какие бы то ни было предметы, чтобы не мешать очистке территории.

Все вещи, которые работники пляжей посчитают оставленными без присмотра больше чем на 3 часа, будут убирать, освобождая пространство для других отдыхающих.

Сама процедура выявления нарушителей остается загадкой, но прецедент создан. Возможно, рублем будут наказывать тех, кто всё-таки попытается вернуть свое имущество.

Ранее TourDom.ru писал, за что могут оштрафовать на зарубежных курортах.