Туристы 15 часов ждали вылета из Даламана в Казань

Рейс ZF 820 авиакомпании AZUR air должен был вылететь из Даламана в Казань еще вчера утром, а в середине дня прибыть в аэропорт имени Габдуллы Тукая. Однако сроки сместились очень серьезно: 350 туристов прилетели на родину лишь сегодня в 04:39.

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Как сообщили казанскому изданию «Бизнес Онлайн» пассажиры, 15-часовая задержка могла быть связана с поломкой самолета – 767-го боинга. О причинах инцидента редакции TourDom.ru рассказал представитель авиакомпании:

«Из Казани был предоставлен резервный самолет, соответственно, задержка вылета из Даламана была связана с поздним прибытием воздушного судна». В AZUR air также отметили, что «на время ожидания пассажирам были предоставлены услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами».



Сегодня задержек рейсов AZUR air из Казани и в Казань (в списке направлений – Анталья и Шарм-эль-Шейх), если судить по информации онлайн-табло аэропорта, не наблюдается.

Ранее мы писали, что рейс U6 1559 авиакомпании «Уральские авиалинии», который должен был отправиться из Перми в Анталью сегодня в 03:40 (01:40 мск), задержался на 10 часов. Вместо 03:40 самолет вылетел в 14:05.