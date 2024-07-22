Стало известно, продолжатся ли прямые рейсы в Турцию из Сыктывкара и Архангельска

Прямые чартерные рейсы Southwind в Анталью (Турция) из Сыктывкара и Архангельска продолжат выполняться в летнем сезоне. Ранее туроператоры прекратили продажи туров на указанной перевозке на даты вылетов после 19 и 22 июля соответственно.

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Как сообщили порталу TourDom.ru в Pegas Touristik, от авиакомпании поступила обновленная информация о готовности продолжить полетные программы. Туроператор возобновил реализацию турпакетов на чартерах Southwind из указанных городов.

Как отмечают турагенты, некоторые их туристы, забронировавшие и оплатившие туры в Турцию на рейсах из Архангельска и Сыктывкара, уже успели воспользоваться предложенными альтернативами – перелетами из Москвы или других городов – и даже купили авиабилеты до новых пунктов отправления. Поэтому не исключено, что сумятица с отменой, а затем восстановлением рейсов авиакомпанией может породить конфликтные ситуации. Однако тот факт, что Southwind возвращается на маршруты, безусловно, позитив для туристов из северных городов, ведь в Архангельске и Сыктывкаре Турция сейчас единственное заграничное туристическое направление, на которое можно вылететь напрямую.

На даты до 19 июля туры на турецкие курорты на чартерах Southwind из Сыктывкара продавали также Anex и «Интурист». По состоянию на 14:00 22 июля в системах бронирования туроператоров нет предложений турпакетов с прямыми перелетами из этого города.