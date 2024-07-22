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Россиянам раскрыли цены на отдых на одном из лучших курортов мира

Пакетный тур в четырехзвездочный отель Бангкока обойдется россиянам от 149 тысяч рублей за 7 ночей. Цены на отдых в столице Таиланда Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Эксперты раскрыли цены на отдых на одном из лучших курортов мира
©  Lenta.ru

Отмечается, что Таиланд входит в многочисленные туристические рейтинги. Например, DestinAsian признал Бангкок лучшим городом мира, а Пхукет и Самуи — третьим и четвертым лучшими островами в мире.

Отдых на курортах Самуи в июле стоит в среднем 257 тысяч рублей на двоих. В пакет входит перелет из Москвы и 11 ночей в трехзвездочной гостинице.

Летние туры на Пхукет дешевле, поскольку там в это время низкий сезон. Так, 11 ночей в отеле «четыре звезды» обойдутся россиянам в 157 тысяч рублей на двоих.

Таиланд оказался одной из самых опасных стран для российских туристов. Частота обращений за медицинской помощью по страховке там достигает 2,65 процента.

Отдых за границей
Ассоциация туроператоров России