«Плата за смену полотенец». Туристка ужаснулась отдыхом в Абхазии

«Одна горничная на весь отель и плата за смену полотенец»: тюменка ужаснулась отдыхом в Абхазии
Жительница Тюмени осталось недовольна отпуском в Абхазии. Как рассказала URA.RU читательница, в первые дни отдыха они семьей заразились ротавирусом и вынуждены были доплачивать за смену белья и полотенец.
«Мы отдыхали в пятизвездочном отеле в Абхазии в середине июля. В первые дни мы с мужем и двумя детьми заболели ротавирусом. Болели тяжело: с высокой температурой и рвотой. Когда пошли на поправку, попросили поменять белье и полотенца, но, как нам сказали, это за отдельную плату. Горничная была одна на весь отель, в номерах не было ни мыла, ни шампуней. У детей весь период постоянно болели животы и практически весь отдых они ничего не ели», — рассказала тюменка Екатерина.
Девушка добавляет, что в Абхазии для туристов отсутствует какой-либо сервис и в целом от страны остались впечатления как от полной антисанитарии.
«Кругом грязно, везде мусор, в номерах плохо убирают. Неудивительно, что столько людей с отравлениями. Как нам сказали, местная инфекционная больница на момент нашего отдыха была вся переполнена. Мы взяли с собой лекарства, но они быстро закончились, почти все деньги мы истратили на аптеки», — добавляет тюменка.