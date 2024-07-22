«Плата за смену полотенец». Туристка ужаснулась отдыхом в Абхазии

Жительница Тюмени осталось недовольна отпуском в Абхазии. Как рассказала URA.RU читательница, в первые дни отдыха они семьей заразились ротавирусом и вынуждены были доплачивать за смену белья и полотенец.

«Мы отдыхали в пятизвездочном отеле в Абхазии в середине июля. В первые дни мы с мужем и двумя детьми заболели ротавирусом. Болели тяжело: с высокой температурой и рвотой. Когда пошли на поправку, попросили поменять белье и полотенца, но, как нам сказали, это за отдельную плату. Горничная была одна на весь отель, в номерах не было ни мыла, ни шампуней. У детей весь период постоянно болели животы и практически весь отдых они ничего не ели», — рассказала тюменка Екатерина.



Девушка добавляет, что в Абхазии для туристов отсутствует какой-либо сервис и в целом от страны остались впечатления как от полной антисанитарии.