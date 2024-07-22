Рейс из Перми в Анталью задержали на 10 часов

Рейс U6 1559 авиакомпании «Уральские авиалинии» должен был отправиться из Перми в Анталью сегодня в 03:40 (01:40 мск). Однако вылет задержали почти на 10 часов. Согласно первоначальной информации, он должен был состояться в 12:30. Теперь на онлайн-табло пермского аэропорта стоит другое время – 13:10.

Как сообщили в Уральской транспортной прокуратуре, причиной задержки стало позднее прибытие воздушного судна. К слову, самолет из Турции (рейс U6 1560) ожидается только в 12:35. На время ожидания пассажиров разместили в гостинице. Прокуратура взяла этот инцидент на контроль. Редакция TourDom.ru направила запрос в пресс-службу авиакомпании с просьбой прокомментировать причину задержки.

Вчера вечером мы писали, что у «Уральских авиалиний» наблюдаются заметные сбои – сразу несколько самолетов авиакомпании не вылетели из Москвы вовремя. В частности, из Домодедово до сих пор не улетел рейс U6 3575 в Анталью, который должен был отправиться еще вчера в 13:50. Вылет несколько раз переносился, и сейчас расчетное время – 10:05.

Ранее мы писали о 10-часовой задержке самолета «Уральских авиалиний» из Тюмени в Анталью. В результате пассажиры провели ночь в терминале аэропорта.