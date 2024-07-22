Гоа-2024: памятка туристам о правилах въезда и стоимости туров

В июне глава Минэкономразвития России Максим Решетников предложил Индии ввести безвизовый режим для организованных групп туристов. А в июле Владимир Путин обсудил с премьер-министром Нарендра Моди использование в Индии банковских карт «Мир». Редакция обобщила информацию о текущих правилах въезда, стоимости туров и авиабилетов на курорты Гоа.

Виза в Индию: онлайн-оформление

Для отдыха на курортах Гоа и посещения других регионов Индии россиянам необходима виза. Есть два варианта – получить ее в визовом центре или запросить онлайн Electronic Travel Authorization. По предъявлению заранее распечатанного ЕТА на погранконтроле делают отметку в загранпаспорте.

Электронная туристическая виза на 30 дней дает право на двукратный въезд. Также онлайн получают мультивизы на 1 год или 5 лет с условием безвыездного пребывания до 90 дней, а общего – не более 180 дней в течение календарного года.

Российские банковские карты для оплаты не принимают. При отсутствии зарубежного средства платежа туристы советуют обратиться к друзьям, у которых есть такая возможность. Платную помощь оказывают туроператоры, продающие туры в Индию.

Загранпаспорт должен быть действительным от полугода на дату въезда и иметь две чистые страницы для визовых штампов. Детей до 14 лет можно вписать в паспорт родителя с фото ребенка, заверенным печатями. Для несовершеннолетних рекомендуют перевести на английский свидетельство о рождении и разрешение от второго родителя, если его не будет в поездке.

Таможенные правила требуют оформить декларацию на сумму свыше 5 тыс. долларов, чтобы иметь возможность беспрепятственно вывезти их из страны. Туроператоры подробно рассказали туристам особенности въезда и отдыха в Индии.

Гоа из Москвы: дешевые авиабилеты

Между Россией и Индией установлено прямое авиасообщение. Из Москвы в Дели на рейсах «Аэрофлота» – около 6,5 часа лета. К примеру, билеты туда обратно на 4–15 августа были от 48 тыс. руб. с 10 кг вещей в салон, за багаж доплата – без малого 12 тыс. руб. Дешевле стоимость одного кресла была с вылетом 1 сентября и возвращением 12-го – от 37 тыс. руб. с ручной кладью.

На линии Москва – Гоа авиабилеты на прямые рейсы «Аэрофлота» в системе бронирования доступны с октября. На round trip 1–13 октября – от 65 тыс. руб. и плюс доплата за багаж составляет свыше 12 тыс. В полете – около 8 часов. Альтернативный маршрут предлагает Air Arabia со стыковкой в Шардже – по такой же стоимости за кресло, но уже с учетом багажа, и затраты времени на дорогу будут в 1,5 раза больше.

Чтобы провести новогодние праздники в Гоа, можно улететь с «Аэрофлотом» 24 декабря и вернуться 5 января, приобретя билеты от 83 тыс. руб. по безбагажному тарифу. За большой чемодан дополнительно просят доплатить еще почти 16 тыс. На эти же даты перелеты с Uzbekistan Airways со стыковкой в Ташкенте стоили от 51 тыс. руб. с включенным багажом. Дорога туда – 13,5 часа, обратно – сутки.

Начиная с октября нацперевозчик также выполняет прямые рейсы Екатеринбург – Гоа. В частности, с отправлением 25 декабря и домой 5 января стоимость кресла – от 77 тыс. руб. с ручной кладью и 15 тыс. доплата за багаж. В полете – порядка 7 часов.

Дешевле на указанные даты были только перелеты из аэропорта Кольцово с узбекскими авиаперевозчиками со стыковкой в Ташкенте – от 53 тыс. руб. с учетом багажа. Затраты времени по расписанию – до 12 часов.

Количество авиабилетов на прямые рейсы и маршруты с удобными стыковками и цены на них зависят от уровня продаж турпакетов, формируемых туроператорами на курорты Гоа.

Гоа: тур на Новый год

Посмотрели для ориентирования стоимость туров из Москвы для двоих на полупансионе с вылетом 1 октября на прямых рейсах. В отель Planet Hollywood Beach Resort 5* в южном Гоа – от 256 тыс. руб. на неделю и от 340 тыс. – на 11 ночей. В северном Гоа в гостинице Le Meridien 5* недельный отдых – от 258 тыс. руб., а турпакет на 11 ночей стоит от 352 тыс. руб.

В отеле The St. Regis Goa Resort 5* 11 ночей (одна из которых в дороге) с вылетом из столицы 5 октября от 650 тыс. руб. на двоих с питанием HB. Новогодний тур в этот же отель с 24 декабря на те же 11 ночей обойдется от 1,4 млн руб. для 2 взрослых с прямым перелетом.

Турпакет со встречей Нового года в Le Meridien 5* на 7 ночей и одна в пути – от 372 тыс. руб. с размещением двоих туристов в classic room на завтраках и ужинах с отправлением из Москвы 28 декабря. Если улететь на день раньше на прямом рейсе, то 8 ночей стоят от 462 тыс. руб. в комнате classic ac room также на HB.

Индия: погода в Гоа

Летние месяцы в Гоа – период муссонов с частыми и обильными дождями. По прогнозу, в конце июля ежедневно – ливни, температура – 26–28 °C. Но уже в августе синоптики каждый день ждут появления солнца при кратковременных ежедневных осадках.

Совсем хорошую погоду рисуют на октябрь – преимущественно солнечно, около 30 °C днем, а ночами понижение до 20–24 °C. И далее дождей практически не ожидают до мая – в соответствии с многолетними наблюдениями. В зимние месяцы море прогревается до 28 °C.

Карты UnionPay: снимаем наличные

Россияне пользовались в Гоа банковскими картами UnionPay от не попавших под санкции банков, но платежи проходили далеко не везде. Про пластик «Даймонд» и «Голд» от Газпромбанка в паблике, посвященном Индии, отметили, что их принимали терминалы ICICI Bank, Axis и HDFC Bank. При этом туристы предпочитали снимать индийские рупии в АТМ этих же банков.

В чате посоветовали брать на отдых доллары или евро. В аэропорту Даболима курс обмена посчитали невыгодным – там меняли небольшие суммы. Некоторые купили в Москве наличные рупии на первое время.

В обменниках долларовые купюры старого образца принимали немногим дешевле, чем новые. А в лавочках или ювелирных салонах можно было сторговаться по хорошему курсу. Например, в деревне Бенаулиме в южном Гоа в обычном магазинчике за обмен долларов предложили больше, чем в обменном пункте.

Про евро уточнили, что при крупных номиналах менялы обычно соглашаются только на обмен всей суммы на местные деньги. Бывают и удачи – на курорте Морджим в северном Гоа турист разменял 500 евро на 400 долларов и остаток рупиями.

Иногда россияне находили места, где удавалось обменять наличные рубли, к примеру в отелях на это соглашались гиды. В соцсетях также есть предложения перевести безналичные рубли с карты на российскую же карту и получить за это индийские рупии.