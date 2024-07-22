Еще из трех регионов России осенью могут появиться прямые рейсы на Хайнань

В расписании аэропортов Новосибирска, Екатеринбурга, Владивостока появились рейсы «Аэрофлота» на Хайнань. Судя по данным Кольцово, полеты запланированы с 3 сентября на Аirbus A330 по вторникам и субботам.

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Из Новосибирска (Толмачево) тоже ожидается два рейса в неделю на Boeing 737 – начиная с воскресенья, 27 октября. Еще один вылет по четвергам добавится с 31 октября.

Из Владивостока рейсы на Boeing 737-800 заявлены трижды в неделю – с 2 сентября по понедельникам, средам, пятницам.

От самого «Аэрофлота» анонсов этих программ пока не было. Редакция отправила запрос в пресс-службу с просьбой подтвердить информацию, однако, по нашим данным, полеты действительно планируются – сейчас «Аэрофлот» ждет подтверждения слотов от аэропорта Саньи. Продажи билетов откроются сразу после окончательного согласования. Туры на Хайнань на новых рейсах начнет продавать и стратегический партнер перевозчика – туроператор Библио-Глобус.

Сейчас добраться на Хайнань прямыми рейсами россияне могут из Москвы и Красноярска. Таким образом, с появлением новой перевозки, количество городов вылета увеличится до пяти. Конкуренцию «Аэрофлоту» составит Hainan Airlines, но только на рейсах из столицы. Китайский перевозчик уже выставил в продажу билеты Москва – Хайкоу по цене от 38 тыс. руб. туда и обратно. Не исключено, что блоки мест на этой программе возьмут и российские туроператоры. Однако с точки зрения логистики перелет в Санью предпочтительнее. От этого аэропорта добираться до бухт, где находятся популярные отели, удобнее –

трансфер короче.