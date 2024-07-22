Средневековый город для туристов воссоздали на берегу Иссык-Куля

На берегу озера Иссык-Куль появился первый в регионе этногородок для туристов. На небольшой площади воссоздали часть древнего города, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Аида Аматбекова.

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Бакыт Асылбек уулу – основатель этно-городка – воссоздал атмосферу Х века. Стены – из глины. Шелковые ткани защищают от солнца. Можно отдохнуть на топчанах с пестрыми тошоками – это мягкие матрасы с вышивкой. Главная достопримечательность – башня караханидских времен.

«Мы долго думали над центральной инсталляцией и решили, что это будет башня. Она же была во всех древних городах нашего региона. Выполнена она в стиле древней башни «Бурана» в Чуйской области. Но она выполняет еще и другую функцию, она тут вместо дымохода», – рассказал основатель этногородка Бакыт Асылбек уулу.



Вокруг башни – огромные казаны. В них горячий плов и лагман. Свежим супом из баранины угощают бесплатно. Это основа кыргызского гостеприимства.

«Здесь у нас не просто место для того, чтобы поесть. Всю эту атмосферу мы создавали полгода. Искали старую посуду, ковры. Также проводим здесь мастер-классы по приготовлению национальной еды», – пояснил Бакыт Асылбек уулу.



Больше всего туристы любят делать манты. Гостям помогает Акрам Аширов – шеф-повар заведения. Он умеет готовить блюдо с закрытыми глазами.

«Лепить манты я научился на принцип. В одно место пришел, спросили: манты умеешь лепить? Я говорю: нет. Тогда, говорят, на работу не возьмем. Потом всю ночь дома пробовал, и у меня получилось», – поделился Акрам Аширов.



Гости могут также приготовить борсооки, заварить в самоваре чай и узнать тонкости приготовления бешбармака. Вскоре здесь откроются мастер-классы по валянию из шерсти, гончарному делу. Все занятия бесплатные.

«Здесь не только иностранным туристам интересно, но и кыргызстанцам. Наши дети не знают многие традиции, а здесь можно им все показать. Очень интересно», – отметил турист Асылбек Омурбеков.



Этногородок находится в северной части озера Иссык-Куль, рядом с селом Бостери. Он будет открыт в теплое время года.