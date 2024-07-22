Тысячи жителей Мальорки вышли на протест против туризма

Тысячи человек, выступающих против туризма, вышли в воскресенье, 21 июля, на акцию протеста в Пальма-де-Мальорке. Об этом 22 июля сообщило агентство Reuters.

«Массовый туризм создает трудности для местных жителей, которые не могут позволить себе жить на собственном острове, так как туристические квартиры повышают цены. Туристы заполняют пляжи и создают нагрузку на общественные службы в летний период», — заявил организатор акции Пере Жоан Фемения в интервью Reuters. «Мы хотим сократить массовый туризм и запретить нерезидентам покупать недвижимость, которая используется всего несколько месяцев в году или в спекуляционных целях», — добавил он.



По информации полиции, в воскресном протесте приняли участие около 10 тысяч человек.

Как отмечает агентство, в этом году активисты провели серию демонстраций в Барселоне и других популярных местах отдыха в Испании, отметив, что туристы повышают стоимость жилья и приводят к тому, что жители не могут позволить себе жить в городских центрах.