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Reuters: Тысячи жителей Мальорки вышли на протест против туризма

Тысячи человек, выступающих против туризма, вышли в воскресенье, 21 июля, на акцию протеста в Пальма-де-Мальорке. Об этом 22 июля сообщило агентство Reuters.

Тысячи жителей Мальорки вышли на протест против туризма
© РИА Новости

«Массовый туризм создает трудности для местных жителей, которые не могут позволить себе жить на собственном острове, так как туристические квартиры повышают цены. Туристы заполняют пляжи и создают нагрузку на общественные службы в летний период», — заявил организатор акции Пере Жоан Фемения в интервью Reuters. «Мы хотим сократить массовый туризм и запретить нерезидентам покупать недвижимость, которая используется всего несколько месяцев в году или в спекуляционных целях», — добавил он.

По информации полиции, в воскресном протесте приняли участие около 10 тысяч человек.

Как отмечает агентство, в этом году активисты провели серию демонстраций в Барселоне и других популярных местах отдыха в Испании, отметив, что туристы повышают стоимость жилья и приводят к тому, что жители не могут позволить себе жить в городских центрах.

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