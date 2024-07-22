«Аэрофлот» планирует запустить прямые рейсы из Новосибирска на Хайнань

Авиакомпания «Аэрофлот» запустит прямые рейсы из Новосибирска на китайский остров Хайнань. Об этом свидетельствует расписание аэропорта Толмачёво.

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Согласно сайту новосибирской воздушной гавани, перевозчик начнёт выполнять полёты в курортный город Санья в конце октября. Сейчас в расписании указаны два рейса по четвергам и воскресеньям.

Маршрут будет действовать с 27 октября 2024-го по 27 марта 2025 года. Выполнять полёты планируется на лайнерах Boeing-737. Время в пути составит 6 часов 25 минут.

Напомним, рейсы в Китай были приостановлены из-за пандемии коронавируса в марте 2020 года. В конце мая 2023 года Росавиация выдала разрешение на рейсы на Хайнань двум авиакомпаниям: «Ред Вингс» и «Икар».

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что авиакомпанию Red Wings оштрафовали за отказ в размещении пассажиров в гостинице.