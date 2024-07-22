«Аэрофлот» планирует запустить прямые рейсы из Новосибирска на Хайнань
Авиакомпания «Аэрофлот» запустит прямые рейсы из Новосибирска на китайский остров Хайнань. Об этом свидетельствует расписание аэропорта Толмачёво.
Согласно сайту новосибирской воздушной гавани, перевозчик начнёт выполнять полёты в курортный город Санья в конце октября. Сейчас в расписании указаны два рейса по четвергам и воскресеньям.
Маршрут будет действовать с 27 октября 2024-го по 27 марта 2025 года. Выполнять полёты планируется на лайнерах Boeing-737. Время в пути составит 6 часов 25 минут.
Напомним, рейсы в Китай были приостановлены из-за пандемии коронавируса в марте 2020 года. В конце мая 2023 года Росавиация выдала разрешение на рейсы на Хайнань двум авиакомпаниям: «Ред Вингс» и «Икар».
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что авиакомпанию Red Wings оштрафовали за отказ в размещении пассажиров в гостинице.