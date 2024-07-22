Названы два самых дорогих направления для летнего отдыха

Мальдивы и Турция являются самыми дорогими местами для отдыха, сообщил в беседе с NEWS.ru руководитель турфирмы, тревел-блогер Наталия Ансталь. При этом окончательные цены зависят от уровня отеля, отметила она.

Большинство туристов предпочитают пятизвездочные отели с системой «все включено». Цены в хороших отелях начинаются от 500 тысяч рублей, и лимита практически нет. У нас покупают туры и за два миллиона, и за пять. В эту стоимость входит перелет, и, соответственно, цена также зависит от уровня перелета. Это может быть чартер, регулярный рейс с бизнес-классом, либо какой-то небольшой самолет. Тогда цены вырастают еще примерно в 1,5 раза, — отметила Ансталь.



Эксперт отметила, что Турция может быть как средней по стоимости, так и являться одним из самых дорогих направлений. Если рассматривать проживание на вилле при отеле с поваром и консьерж-службой, и это будет отель премиум класса, то цены на семью могут достигать порядка десяти миллионов рублей, сказала Ансталь.

Ранее сообщалось, что турецкие рестораторы вынуждены делать существенные скидки в попытках привлечь гостей. Туристический сектор республики в текущем сезоне переживает снижение активности, что и толкает бизнес к отчаянным мерам.