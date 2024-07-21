Пустующие в пик сезона турецкие рестораны пошли на отчаянные меры

Турецкие рестораторы вынуждены делать существенные скидки в попытках привлечь гостей, пишет Sabah. По данным издания, туристический сектор республики в текущем сезоне переживает снижение активности, что и толкает бизнес к отчаянным мерам.

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В этом году туристический сектор не смог найти ожидаемого движения в пик сезона. После того как отели пытались заполнить пустующие номера, «заламывая» цены, теперь и рестораны начали делать шаг назад. Потеря клиентов ускорилась в ресторанах на курортах, которые часто сравнивают с меню ресторанов на греческих островах, — сказано в публикации.



Журналисты отметили, что в сложившихся обстоятельствах некоторые рестораны отменили плату за входное обслуживание, другие снизили цены на 10–20%.

Глава совета директоров Торговой палаты Бодрума Махмут Сердар Кочадон уточнил, что страдают не все рестораны. К примеру, роскошные заведения не испытывают проблем, так как у них другая клиентура. В среднем и нижнем сегментах снижение потока клиентов ощущается сильно.

Ранее уже сообщалось, что многие турецкие гостиницы стали снижать цены, боясь потерять туристов из России, которые, в свою очередь, были разочарованы подорожанием отдыха в республике. Турецкий экономический обозреватель Тайлан Беюкшахин уточнил, что стоимость недельного отдыха, составлявшая в среднем €1500–2000 (140–190 тысяч рублей), поднималась выше €3000 (280 тысяч рублей).