Барселона повысит туристический налог для пассажиров круизных лайнеров
Барселона повысит туристический налог для пассажиров круизных лайнеров, посещающих город менее 12 часов, сообщил мэр города Жауме Колбони газете El País.
Сейчас туристический налог для пассажиров круиза с остановкой составляет €7 в сутки. По словам Колбони, сумма увеличиться существенно. Более подробная информация о планируемых изменениях размера сбора отсутствует.
«В случае круизных пассажиров, совершающих остановку (менее 12 часов), наблюдается интенсивное использование общественного пространства без какой-либо пользы для города и ощущение занятости и перенасыщенности. Мы хотим, чтобы туристы больше уважали город», — подчеркнул чиновник.
В прошлом месяце Колбони заявил, что к 2028 году в Барселоне запретят сдавать квартиры в аренду туристам.