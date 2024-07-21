Туристы из Таиланда смогут добраться до Лаоса на поезде

Между столицами Таиланда и Лаоса открыли прямое железнодорожное сообщение – 19 июля в рейс вышел пассажирский поезд № 133/134 Бангкок – Вьентьян. Все места были заняты – полная загрузка 300 пассажиров. Как сообщило издание The Pattaya News, в пути произошла небольшая задержка: состав прибыл на тайскую пограничную станцию Нонг Кхай с опозданием на 20 минут.

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Для быстрого прохождения погранконтроля там оборудовали шесть иммиграционных кабинок. По первому опыту все пограничные формальности, включая иммиграционные, таможенные и медицинские процедуры, заняли порядка 40 минут. После завершения проверок туристы снова сели на свои места. От границы до конечной станции в Лаосе, где также предусмотрен погранконтроль, поезд идет еще около 20 минут. Для россиян виза для въезда в Лаос не требуется, как и в Таиланд.

Начало маршрута – центральный вокзал Бангкока Krung Thep Aphiwat Central Terminal, прибытие – на станцию Khamsavath во Вьентьяне. В обоих направлениях поезда будут ежедневно курсировать в ночное время. По расписанию отправление в 21:25 и прибытие к месту назначения – в 09:05 следующего дня. Обратный рейс из столицы Лаоса – в 18:25, и в 07:30 утра туристы уже смогут вернуться в Бангкок.

Стоимость билетов во второй класс с кондиционером – 574 бата (1,4 тыс. руб.), в спальный вагон – 784 бата за верхние места и на сотню бат дороже – за нижние. Половина мест в составе – в вагонах третьего класса с вентиляторами по цене 281 бат. О комфортном путешествии стоит побеспокоиться заранее – бронирование предусмотрено за 180 дней на любой железнодорожной станции в Таиланде.

В столице Лаоса кроме экскурсионной программы у туристов есть возможность продолжить путешествие по железной дороге – на скоростном поезде проехать через всю страну и попасть в Китай.

Ранее мы писали, что в Лаосе начали принимать банковские карты «Мир». Как показал опрос «ТурДома», у россиян есть интерес

к этой стране, но туристам не хватает прямого авиасообщения.