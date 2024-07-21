Природа шикарная, а улицы грязные: сколько стоит отдых в Абхазии и стоит ли туда ехать

Абхазия — одно из популярных направлений отдыха у россиян. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), в республику ежедневно приезжает около 1000 отдыхающих. Сколько сейчас стоит отпуск на абхазских курортах, почему россияне любят эту страну и какие опасности поджидают туристов на отдыхе — в материале NEWS.ru.

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Почему Абхазия популярна у российских туристов

Вице-президент АТОР Сергей Ромашкин сообщил NEWS.ru, что турпоток в Абхазию в 2024 году оценивается в 2,2 млн человек. Это на 10% больше, чем в прошлом году.

«Мы считаем только тех, кто остается там с ночевкой, потому что в Абхазии еще значительный поток экскурсантов, которые приезжают одним днем с территории России на автобусах», — уточнил он.



По мнению Ромашкина, Абхазия — очень популярное направление среди россиян, потому что в республике теплый климат. Курортный сезон длится с мая по октябрь, из-за географических особенностей температура воздуха на пару градусов выше, чем в соседних Сочи и Адлере.

«Если сравнивать Абхазию с Сочи, то на российском курорте очень узкая прибрежная полоса, очень крупная галька. В Абхазии шикарные песчаные или мелкогаличные пляжи, а прибрежная полоса 50–70 метров. Поэтому в республике не бывает ситуаций, когда на пляже негде положить полотенце», — подчеркнул вице-президент АТОР.



Он также отметил, что Абхазия богата историческими и природными достопримечательностями. Самые популярные из них — озера Голубое и Рица, водопады Девичьи слезы и Мужские слезы, дача Сталина в Гаграх, Новоафонские пещеры и многие другие.

«В Абхазии нет шумных мегаполисов. Там не такая богатая ресторанная жизнь, хотя рестораны в стране есть. Это тихий, уединенный отдых на природе или ближе к природе, который предпочитают туристы, которые не любят столпотворений», — заключил он.



Основатель и руководитель туристической компании Диана Фердман рассказала NEWS.ru, что Абхазия популярна среди россиян, поскольку заграничные курорты многим недоступны из-за дороговизны.

«Часто люди предпочитают проводить отдых на море, а заграница для многих недоступна. Люди боятся куда-то ехать и не продлевают загранпаспорта. В России не так много курортов для отдыха — Краснодарского края на всех не хватит. Абхазия многим кажется интересным вариантом», — сказала Фердман.



Сколько стоит отдых в Абхазии

Тревел-блогер Наталия Ансталь рассказала NEWS.ru, что в среднем недельный отпуск в Абхазии на двоих обойдется туристам примерно в 70 тысяч рублей. По ее словам, можно отдохнуть более бюджетно. На курортах есть предложения и от 55 тысяч рублей, однако условия проживания в таком случае будут не самыми лучшими.

«Если мы говорим про приемлемые условия проживания — старт от 70 тысяч. Многое, конечно, зависит от того, в какой сезон вы летите, какое питание. Есть и супербюджетные варианты — от 55 тысяч рублей. Но это жилье, чтобы просто переночевать», — отметила Ансталь.



По словам Фердман, на абхазских курортах предлагают комфортное размещение. По ее словам, недельный отдых в четырехзвездочной гостинице и бутик-отеле может стоить примерно 150 тысяч рублей.

«Отдых в Абхазии дешевле, чем на российских курортах. Туристы экономят 10–15%. Но есть сдерживающий фактор — скорость отельного строительства. В 2020–2021 годах практически ничего не строили из-за пандемии, 2022-й тоже был проблемным для инвесторов. Сейчас в Абхазии есть некоторый дефицит мест», — рассказал Ромашкин.



Что туристы говорят об абхазских курортах

Туристка Алика написала в отзыве на платформе «Отзовик», что отдых в Абхазии был самым лучшим в ее жизни. По ее словам, в этой стране невероятно красивая природа.

«Пожалуй, это был самый лучший отдых (в плане впечатлений) в моей жизни. Природа этой страны настолько красива, что описать в двух словах у меня просто не получится. Очень много памятников архитектуры, заповедников, озер, рек, высочайшие горы и чистые пляжи — и все это в одном месте, не так уж и далеко от нас», — отметила она.



У пользователя asteripotapova также остались приятные впечатления от отдыха в Абхазии. Она пишет, что море очень чистое, а еда вкусная. Но были и недостатки.

«Пляжи на любителя, они без удобств, плюс состоят из гальки, что доставляет неудобства при заходе в море. Рядом была всего пара доступных кафешек, почти каждый день ходили на обед. Опять же, вкусно, но максимально просто, под конец еда уже надоела. Абхазии не хватает порядка и ухоженности. Но вот море, горы и в целом природа тут замечательные», — вспоминает она.



В Сети опубликовано множество негативных отзывов об абхазских курортах. Например, пользователь Butter1 написал, что природа в этой стране очень красивая, но на улицах городов грязно. По его словам, это далеко не единственный недостаток.

«Уважаемые сограждане, прежде чем ехать в Абхазию, подумайте и взвесьте все 100 раз. На здания смотреть страшно: построенные еще при Сталине пансионаты, кажется, не ремонтировались никогда. Движение на дорогах такое, что пешеходам даже по обочинам ходить реально опасно. Воровство процветает. Водители маршруток обманывают туристов как хотят», — рассказал он.



Пользователь Евгений отметил, что инфраструктура в Абхазии разрушена, а местные жители стремятся самыми разными способами нажиться на российских туристах.

«Разруха, у страны нет своей валюты, поэтому все стремятся получить деньги с "бледнолицых". Советские постройки разрушены либо временем, либо войной, либо коррупцией», — отметил он.



Безопасно ли отдыхать на абхазских курортах

По словам Ромашкина, в любом курортном городе в разгар сезона происходит кратное увеличение количества происшествий.

«Если численность людей в городе вырастает в пять раз, в пять раз увеличится количество происшествий. Чудес не бывает», — сказал он.



Вице-президент АТОР подчеркнул, что в Абхазии каждый год происходит довольно много аварий. По его словам, это связано не только с особенностями горных дорог, но и с качеством вождения местных автомобилистов.

Турагенты предупреждают отдыхающих о том, что в Абхазии лучше не оставлять без присмотра свои вещи, особенно ценные, поскольку их украдут. Чтобы избежать неприятностей, Фердман порекомендовала туристам покупать путевки и оформлять страховой полис.

«По Абхазии лучше путешествовать с турагентом или как минимум с сопровождающим. Не стоит забывать про оформление страхового полиса, который входит в турпакет по умолчанию», — сказала она.



Чем можно заболеть в Абхазии

В Абхазии нет экзотических вирусов. Как на любых других черноморских курортах, в республике можно подхватить ротавирус и энтеровирус, подчеркнула Фердман.

«Важно не глотать воду из моря, нужно тщательно мыть руки и продукты», — сказала она.



Ансталь добавила, что туристы могут простудиться после купания в ледяном озере у водопадов, а также получить ушибы и переломы при походах в горы. Кроме того, в Абхазии довольно специфическая кухня, которая подходит не всем, отметила блогер.

«У некоторых людей могут быть серьезные реакции организма на отдельные продукты или в целом на абхазскую кухню. Поэтому, если ваш организм остро реагирует на непривычную пищу, лучше не экспериментировать, а найти более или менее понятную, привычную еду», — отметила Ансталь.



Подорожает ли отдых в Абхазии после открытия нового аэропорта

В 2025 году власти Абхазии планируют открыть новый аэропорт неподалеку от Сухума. Министр туризма страны Теймураз Хишба считает, что он «позволит увеличить возможности для гостей» и расширит географию туристов. Ансталь предположила, что из-за открытия аэропорта стоимость отдыха на абхазских курортах вырастет. Это произойдет за счет подорожания авиаперелета, добавила она.

Ромашкин, напротив, высказал мнение, что открытие новой воздушной гавани никак не повлияет на стоимость и качество отдыха российских туристов. Он предположил в разговоре с NEWS.ru, что аэропорт больше нужен жителям Абхазии, чем приезжим.

«Дело в том, что его расположение удобно только тем туристам, которые собираются отдыхать в центральной части Абхазии, недалеко от Сухума, либо в юго-восточной части страны. Но самые популярные курорты — Гагры и Пицунда, — скорее всего, не получат новых туристов после открытия воздушной гавани, поскольку к ним ближе находится аэропорт Адлера. Наши отдыхающие не поменяют его на аэропорт Сухума, потому что в этом случае дорога будет длиннее», — сказал Ромашкин.



Вице-президент АТОР также подчеркнул, что абхазская воздушная гавань на первых порах не сможет конкурировать с аэропортом в Адлере, потому что в ней будет не очень много рейсов. Туристы выберут аэропорт, в который можно прилететь практически из любого крупного города России, добавил он.