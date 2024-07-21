Туристов за рубежом могут оштрафовать из-за одежды

Специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР) напомнили россиянам о правилах дресс-кода в других странах.

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Они подчеркнули, что за отдых в обнаженном виде можно серьезно поплатиться. В частности, за неподобающий вид могут оштрафовать на 600 евро.

На курортах многих стран действуют правила, которые запрещают появляться в общественных местах в полуобнаженном или обнаженном виде. Чтобы привлечь к ответственности, задействуются камеры видеонаблюдения.

К примеру, на острове Фавиньяна на побережье Сицилии туристов, нарушающих дресс-код, карают штрафами в размере от 25 до 150 евро. На итальянском курорте Сан-Феличе-Чирчео, который расположен к югу от Рима, штрафы достигают 500 евро. В некоторых районах Хорватии за полуобнаженный вид в общественном месте придется заплатить 600 евро.

В АТОР призвали россиян учитывать правила и законы других стран, чтобы не оказаться в затруднительной ситуации.

Ранее турецкие отельеры заявили о сложной ситуации с туристами из России.