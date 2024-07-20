Где в Грузии летом можно укрыться от жары и отведать блюда национальной кухни?

Гидрометцентр Грузии предупреждает жителей о надвигающихся осадках. Ожидаются проливные дожди с градом, ветер и шторм на море. При этом сохранится высокая температура. Днем местами столбик термометра поднимается до плюс 40 градусов. Корреспондент «МИР 24» Михаил Робакидзе отправился туда, где всегда прохладно и дует легкий ветерок.

Алазанская долина как на ладони. Для того, чтобы подняться на эту высоту на автомобиле, необходимо пять-шесть минут, пешком – около часа. Слишком крутые склоны. Во втором веке до нашей эры здесь было городище Некреси. Спустя несколько столетий после принятия Грузией христианства, основали православный центр. Монахи занимались виноделием. Этот погреб находится рядом с часовней. Тут же давильня. Теперь туристы сюда бросают монетки на удачу и достаток. Реставрация монастыря длилась несколько лет. Некреси – одна из древних достопримечательностей региона.

«Туристам очень интересно приезжать сюда. Попадаешь в совсем другую эпоху. Забываешь о том, что там внизу – суета, жара, дела. Погружаешься в атмосферу, которая успокаивает и дает силы. А дальше можно продолжать путь по винному краю», – поделилась посетительница комплекса Татия Николеишвили.



Для сравнения: разница в температуре около 10 градусов. На этих высотах чуть выше 20 градусов, а в районе виноградников Кварели – выше 40. После полудня до захода рекомендуется находиться в тени, а лучше – в винном погребе.

«Здесь у нас постоянная температура 12-14 градусов. Для вина это идеальные параметры. Стабильная влажность. Все регулируется автоматикой. А вот кверви – глиняные кувшины у нас в основном старые, прочные, проверенные временем. Их мы уже почистили, помыли, простерилизовали. Ждут молодого вина», – рассказал руководитель туристического комплекса и винодельни Акакий Буркиашвили.



Акакий Буркиашвили по профессии инженер. Принимал участие в проекте нефтепровода Баку – Тбилиси – Джейхан, строил гидроэлектростанции и мосты. Туристический комплекс и винодельня от эскиза до дизайна созданы его руками. Говорит, что большое значение уделял сейсмоустойчивости.

«Вокруг тектоническая зона. Здесь пласты земли, которые постоянно подвержены опасности землетрясения. Поэтому экономить на безопасности нельзя. Необходимо использовать нужные стройматериалы. Когда все это улажено, можно думать и о качестве вина», – отметил Акакий Буркиашвили.



Киси, киндзмараули, саперави – названия сортов грузинского винограда словно заклинания. Вокруг плодородная земля, и вино получается высшего качества. Совсем скоро начнется период сбора урожая винограда, и туристы смогут принимать в нем участие. А после работы на плантациях гостей ждет застолье с лучшими блюдами кахетинской кухни.