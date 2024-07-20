Туристам не удалось получить компенсацию за сорванный отдых в парижском отеле

Туристы из Костромской области попытались отсудить у агрегатора «Островок» компенсацию морального вреда за то, что не смогли заселиться в ранее забронированный отель. Однако суд иск отдыхающих оставил без удовлетворения.

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Семья из пяти человек забронировала через сервис «Островок» вместительный номер в парижском отеле Residence de Bourgogne. Прилетев в столицу Франции из Праги, туристы вдруг обнаружили, что бронь отсутствует. Пришлось в экстренном порядке связываться с агрегатором, который предложил на выбор два варианта размещения.

«Однако в последующем выяснилось, что данные альтернативы также не могут быть предоставлены в связи с отсутствием свободных мест. В конечном итоге ответчиком (т.е. агрегатором. - Ред.) еще раз была предложена альтернатива бронирования и оформлено бронирование», - говорится в судебном решении.



По возвращении в Россию туристы обратились с претензией к «Островку» - они потребовали возместить им дополнительные расходы на такси и уплату городского налога, а также компенсировать моральный вред - в общей сложности 50 тыс. руб. и оштрафовать агрегатор на 50% от суммы, присужденной судом за несоблюдение в добровольном порядке требования потребителя.

Дополнительные расходы - на такси и налог - агрегатор возместил (на сумму около 2 тыс. руб.), а вот платить за моральный вред отказался. В итоге туристы обратились в Нерехтский районный суд Костромской области.

Суд встал на сторону компании, оказавшей услугу. В судебном решении, в частности, сказано:

«Тот факт, что ответчик возместил истцам материальный ущерб в размере 2200 рублей 31 копейка, не свидетельствует об обязанности возместить моральный вред. Право ответчика компенсировать истцам убытки, предусмотрено в Правилах бронирования, где сказано, что в любой иной ситуации (не связанной с незаселением пользователя в отель) компания имеет право, но не обязана, компенсировать пользователю убытки или их часть, в любой форме на усмотрение компании, а также применять иные меры, направленные на повышение доверия пользователя к сервису».



То есть право есть, а обязанности нет. При этом Правила бронирования размещены на сайте агрегатора, и туристы имели возможность с ними ознакомиться.

К тому же, как свидетельствовала информация из туристического ваучера, непосредственное бронирование осуществлял не «Островок», а компания TravelScape LLC, которая в суде вовсе не участвовала. А ведь именно эта фирма непосредственно оказывала услугу.

В итоге в компенсации морального вреда, а также в штрафе, который является производным от требовании о взыскании морального вреда, было отказано.

«Судебная практика пока разнородна и положение агрегатора не всегда очевидно, - прокомментировал решение основатель юридического агентства “Персона Грата”, вице-президент РСТ Георгий Мохов. - Смешиваются виды деятельности, кто это - турагент, туроператор, информационный посредник, платежный агент, - определить очень сложно. Это решение в очередной раз показывает отличие информационного агрегатора от реального участника реализации туруслуг. Необходимо уже установить нормативные рамки этой деятельности».



Он добавил, что сейчас готовятся поправки в отраслевой закон, которые определят статус туристических агрегаторов и степень их ответственности.