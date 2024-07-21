В Роспотребнадзоре рассказали, как защититься от инфекций в сезон отпусков

Перед отпуском нужно заранее узнать об эпидемиологической ситуации в стране, куда отправляетесь отдыхать, сообщили в официальном телеграм-канале ведомства.

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Уточняется, что чаще всего инфекционные и паразитарные инфекции передаются через сырую воду, плохо обработанные продукты питания, через кровососущих насекомых и при контакте с больным человеком.

В странах с экваториально-тропическим климатом заразится инфекционным заболеванием можно через укус комара. Поэтому для профилактики специалисты Роспотребнадзора рекомендуют использовать репелленты (кремы, мази, аэрозоли от укусов насекомых) и москитные сетки. Также стоит носить светлую одежду, которая максимально закрывает тело, использовать кондиционер для проветривания помещений.

«При планировании поездки ознакомьтесь с перечнем стран, при въезде в которые требуется наличие вакцинации. Так, при выезде в европейские страны следует быть привитым в первую очередь против кори, дифтерии, полиомиелита», – сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.



В ведомстве также рекомендовали следовать правилам личной гигиены. В случае ухудшения состояния здоровья нужно обратиться к врачу.