Пять самых интересных фестивалей в Испании

Некоторые из них неподготовленному гостю могут показаться безумными.

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Сказочная Испания так и манит своим непревзойдённым колоритом. Живописная природа, достопримечательности с вековой историей, богатая морепродуктами кухня – всё это и многое другое ценно для туристов из разных уголков земного шара.

Но яркая страна известна и необычными ежегодными фестивалями, которые для неподготовленной публики покажутся сумасшедшими и максимально рискованными.

San Fermín — бег с быками

Праздник Святого Фермина ежегодно отмечается в Памплоне с 6 по 14 июля. В эти дни город окутывает праздничная атмосфера, буйство красок и веселья. Горожан ожидают забеги быков по улицам, всевозможные представления, мастер-классы для детей и танцы на главных площадках Памплоне.

Согласно историческим документам, первые упоминания о празднике датируются 1186 годом, когда мощи Святого Фермина были перенесены из французского города в Памплоне. Первое время фестиваль носил исключительно религиозный характер, когда жители вспоминали о трагической участи святого. Но позже в эти дни стали проводить ярмарки и корриду.

Однако идея прогона быков по улицам пришла далеко не сразу. Испания обязана столь необычным событием пастухам, которые привозили лучших быков для корриды. Первыми, кто отважился рискнуть жизнью и пробежать перед разгневанными быками, оказались мясники местных лавок. И действие так понравилось зрителям, что подобные пробеги было решено включить в центральное событие всего праздника.

Однако у Сан Фермина есть и печальная статистика. Нередко участники забегов получают серьёзные травмы. Согласно официальным данным, с 1910 года погибли 16 человек (последний несчастный случай произошёл в 2009-м). Зачастую жертвами становятся туристы, которые воспринимают забег как весёлое развлечение. Сами же испанцы ответственно готовятся к почти километровой дистанции и понимают всю опасность.

В последние годы активисты собирают подписи на запрет проведения фестиваля. Ведь в завершении праздника быков загоняют на арену для корриды. Кстати, коррида запрещена не во всех районах Испании. Например, в Каталонии на неё действует полный запрет, а на севере страны есть ещё регионы, где проводятся кровавые зрелища.

La Tomatina — томатные сражения

Где ещё, как не в испанском городке Буньоле, туристам-экстремалам представится возможность принять участие в битве помидорами?

Необычный фестиваль длится неделю и носит ряд строгих правил. Перед тем как кинуть помидором в кого-нибудь, необходимо предварительно его раздавить в руках. Иначе можно нанести сопернику серьёзную травму (хотя без ушибов, синяков и гематом все равно не обходится). Помимо прочего, запрещено проносить с собой любые предметы, которые могут нанести случайные увечья.

Подобный фестиваль привлекает огромное количество туристов. Так, население Буньоле насчитывает всего 9 тыс. человек, а на время La Tomatina сюда стекаются ещё 40 тыс. желающих сразиться в помидорных баталиях.

Фестиваль открывается ранним утром, в центре города уже стоят огромные грузовики, нагруженные томатами. Но битва начинается далеко не сразу: для начала один из желающих должен взобраться по длинному столбу, щедро смазанному маслом. На вершине победителя ожидает приличный кусок хамона. Как только смельчак добирается до своего приза, раздаётся оглушительный залп из водяных пушек – и битва стартует.

В сражении нет победителя, цель – просто весело провести время. Вся вакханалия длится ровно час. После чего раздается ещё один залп из водяных пушек, означающий окончание боя.

В финале все улицы города покрыты томатными разводами, а в жиже, которая скапливается на дорогах, можно запросто принимать ванны. И главное – это отмыть всё от томатов. Для этого задействуют пожарные машины, которые с помощью шлангов отмывают стены домов, зданий. А сами участники помидорных баталий бегут к ближайшей реке. Кстати, больше всего в данном случае «везёт» хозяевам лавок и магазинов: они заведомо закрывают окна пластиковыми щитами, чтобы избежать повреждений.

El Colacho — прыжки через младенцев

Праздник проходит в небольшом провинциальном городке Кастрильо Де Мурсия. Мероприятие носит исключительно религиозный характер и отмечается на 60-й день после Пасхи. Члены местного братства под названием Сантисимо Сакраменто де Миневра традиционно одеваются в ярко-жёлтые одежды и выходят на главную улицу города. Их лица скрыты под страшными масками, а в руках каждый держит палку, которой не прочь ударить (в шутку, конечно) проходящего мимо жителя.

Несложно догадаться, что главные участники праздника и есть El Colacho и символизируют собой нечто дьявольское. Правда, одним лишь гулянием ряженых дело не заканчивается. Впереди изюминка праздника – прыжки через младенцев. Прямо на улице расстилают детские матрасы, а на них кладут всех малышей, родившихся за последний год. После чего выбегают наряженные члены братства и перепрыгивают через детишек. Стоит отметить, что за все годы существования испанской традиции, а прошло более четырёх веков, ни один из младенцев не пострадал. По крайней мере, так утверждают жители.

После того как перепрыгнет последний из El Colacho, детей посыпают лепестками роз. Суть традиции очень проста: жители свято верят, что таким образом дети получают вечную защиту от нечисти.

Els Enfarinats — яично-мучные сражения

Необычное традиционное торжество проходит в провинции Аликанте, городе Иби. 28 декабря каждого года женатые мужчины города переодеваются в военные костюмы и приступают к ожесточённым сражениям. Праздник отождествляет своего рода военный переворот, проходящий в шутливой форме. В день торжества «военные» свергают мэра, судей и прочих представителей власти. На место их избирают новых и наказывают штрафами всех, кто оказывает сопротивление.

Но есть и те, кто собирает своё войско оппозиционеров. Они, во главе с официальным мэром и полицейскими, щедро вооружившись мукой и яйцами, начинают отважно сражаться с участниками переворота. В таком положении город живёт буквально до вечера, после чего начинается череда танцев и веселья.

El Concurs de Castells — конкурс живых башен

Довольно рискованный праздник отмечается в начале октября в Каталонии и представляет собой настоящую живую башню, построенную из всех желающих людей. Впрочем, одного желания мало – все участники праздника усиленно тренируются на протяжении нескольких месяцев. Оно и неудивительно: одно неверное движение – и вся конструкция рухнет вниз, что повлечёт за собой серьёзные травмы.

Поговаривают, что несколько раз башня и правда рушилась прямо на глазах у зрителей, однако увечий, к счастью, удавалось избежать. Но, несмотря на огромный риск, в Каталонию ежегодно съезжаются сотни туристов, желающих не просто посмотреть на увлекательное действие, но и принять в нём непосредственное участие.

El Concurs de Castells – одна из самых молодых традиций Испании. Живые башни стали строить в начале XIX века. На сегодня существует сразу несколько десятков официальных организаций, которые участвуют в строительстве подобных человеческих конструкций.