Российские туристы на шесть с половиной часов застряли в аэропорту Шарм-эль-Шейха

Вылет рейса 4S 3111 авиакомпании Red Sea Airlines из Шарм-эль-Шейха в Шереметьево задержался на 6,5 часа. Boeing 737-800 должен был отправиться в пятницу в 19:30, а улетел в итоге, если судить по онлайн-табло московского аэропорта, только в субботу в 02:05.

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Как рассказал телеграм-каналу Shot один из туристов, посадка в салон прошла по расписанию, однако затем стало ясно, что рейс откладывается. Примерно через полчаса бортпроводники начали раздавать воду. Прошел еще час и командир воздушного судна объявил, что в самолете обнаружены технические неполадки. После этого всех пассажиров – в общей сложности 189 человек – вывели обратно в здание аэровокзала.

В итоге рейс прибыл в Москву в 07:06. Редакция TourDom.ru направила запрос в авиакомпанию Red Sea Airlines с просьбой прокомментировать ситуацию и объяснить, что стало причиной задержки рейса.

Ранее мы писали, что отдыхающие из России, улетевшие в Шарм-эль-Шейх, в течение суток не могли найти свой багаж – рейс Red Sea Airlines 4S 3112 прилетел из Москвы практически без чемоданов туристов.