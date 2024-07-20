Путешественница поделилась впечатлениями от посещения Норвегии

Россиянка посетила Норвегию и рассказала, что местные жители с радостью встречают иностранцев, в том числе россиян. Они говорят о том, что закрытие границ связано исключительно с политическим вектором развития страны.

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«Я мечтала попасть в Норвегию, и мне это удалось, несмотря на то что страна закрыла свои границы для России. Было много переживаний и мыслей о возможной депортации, однако я осуществила задуманное и побывала в Осло», – передает слова путешественницы Елены дзен-канал «Лайк Трэвел ПУТЕШЕСТВИЯ».



В первый день пребывания в Норвегии девушка старалась использовать английский язык, опасаясь за собственную безопасность, однако столкнулась с проблемой при покупке билета в общественном транспорте. Тогда на помощь ей пришли соотечественники. Случилось так, что туристка не смогла оплатить проезд в автобусе и вышла на ближайшей остановке. Услышав родную речь, обратилась за помощью к подросткам, которые сообщили ей о том, что не нужно использовать специальное приложение для покупки билета, необходимо лишь показать паспорт, для того чтобы проезд был бесплатным. В ходе разговора стало понятно, что путешественница повстречалась с беженцами, приехавшими с Украины, для которых действовали льготы на территории страны. Поблагодарив за помощь, туристка продолжила свое путешествие по городу Осло.

К слову, вопросы о том, как россиянке удалось попасти в «закрытую» Норвегию, поступали только от соотечественников, местные жители были рады приезжим, а особенно – русским. Многолетнее соседство с Россией сформировало приятное впечатление о нашей нации, а вот беженцам, живущим на государственные пособия и не желающим работать, там оказались не сильно рады. Длительная дорога и множество пересадок, которые сделала Елена, вызвали настоящее восхищение у американцев и корейцев, с которыми ей удалось пообщаться в Осло, ведь многие их соотечественники не решаются на путешествие именно из-за сложного маршрута и больших затрат.

Посещение Норвегии и новые знакомства оставили у туристки только положительные впечатления от поездки. Кроме того, она посетила Швецию, Исландию и Францию, о которых также обещала рассказать.

Ранее сообщалось, что россиянкам в Турции грозит тюрьма. Они оказали сопротивление местной полиции.