В первой половине 2024 года Саудовскую Аравию посетили 60 млн туристов

Рекордные 60 млн туристов, посетившие Саудовскую Аравию в первой половине 2024 года, потратили в стране 143 млрд саудовских риялов (3,4 трлн рублей), заявил министр туризма Королевства Ахмед Аль-Хатиб в ходе выступления на пресс-конференции.

Он подчеркнул значительные успехи, достигнутые как государством, так и представителями туристической индустрии.

«Наша страна может представить множество направлений для приезжающих. Климат Королевства разнообразен, что тоже является плюсом для индустрии», – сказал он.



Глава ведомства добавил, что путешественники смогут ознакомиться с разнообразными достопримечательностями – от исторических деревень до ферм, богатых местными продуктами, а также вкусной кухней, рассказывающей историю прошлого.

Национальная стратегия туризма Саудовской Аравии направлена на то, чтобы к 2030 году ежегодно привлекать более 150 млн местных и иностранных путешественников. В 2023 году их число достигло 109 млн. Фонд развития туризма играет важную роль в реализации стратегии, предоставляя финансирование более 100 проектам по всему Королевству. Об этом сообщает Arab News.