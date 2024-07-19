Китайская авиакомпания обещает возить туристов на Хайнань прямыми рейсами

Авиакомпания Hainan Airlines обещает запустить с 26 августа прямые перелеты по маршруту Москва – Хайкоу (остров Хайнань, Китай). Они будут выполняться трижды в неделю, по понедельникам, пятницам и субботам.

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В московском представительстве перевозчика заверили корреспондента TourDom.ru, что рейсы уже заведены в GDS (Глобальные системы дистрибуции. – Ред.). Тарифы будут обнародованы головным офисом авиакомпании в ближайшие дни. Соответственно, билеты появятся в свободной продаже на онлайн-площадках и у билетных агентов.

Беспересадочные перелеты Hainan Airlines из столицы России на китайский курортный остров анонсировались еще в марте прошлого года. Они должны были начаться в апреле, затем сроки перенесли на май, потом – на июнь. Заявлялись не только частота рейсов – дважды в неделю, а и конкретные слоты – время отправления лайнеров из Москвы и прибытия в аэропорт Хайкоу. Однако программа тогда так и не состоялась. Перевозчику не удалось договориться с туроператорами об условиях сотрудничества, они оказались невыгодными для российских партнеров.

Судя по всему, сейчас авиакомпания рассчитывает на загрузку самолетов, прежде всего, за счет свободной продажи. В московском представительстве Hainan Airlines пояснили, что открыты к переговорам с туроператорами, но пока никто не проявлял интереса. Руководитель одного из участников рынка, в свое время активно работавшего по Хайнаню, сообщил порталу TourDom.ru, что его компания готова рассмотреть покупку блока мест на рейсах в Хайкоу, но ключевой вопрос – цена. Маршрут интересен, если стоимость перелета будет ощутимо ниже, чем на рейсах в Санью, так как трансфер оттуда до отелей основной пляжной зоны острова вдвое короче, чем из аэропорта Хайкоу. Везти туристов до гостиниц из авиагавани столицы Хайнаня придется 3,5 часа, что менее удобно и должно учитываться в стоимости туров.

Прямые рейсы из Москвы в Санью с 27 декабря прошлого года

выполняет «Аэрофлот». Туристов ими отправляет стратегический партнер авиаперевозчика, туроператор Библио-Глобус. Прилететь на Хайнань можно и стыковочными рейсами китайских авиакомпаний, в том числе Hainan Airlines. Но в отличие от беспересадочного маршрута пассажирам приходится оформлять визу.