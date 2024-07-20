В Мьянме снова мечтают о рейсах в Москву, но нет самолетов

Мьянма может запустить прямые рейсы из Москвы, если турпоток вырастет, пишут российские СМИ со ссылкой на премьер-министра страны.

С осени прошлого года Myanmar Airways International совершает рейсы из Новосибирска дважды в неделю. Из России борт в течение 6 часов летит в Мандалай, делает часовую остановку, чтобы заправиться, и оттуда отправляется в Янгон, где садится через 50 минут.

Разговоры о возможности запуска прямых перелетов из Москвы в Мьянму идут еще с 2023 года. Myanmar Airways не может их проводить, потому что у перевозчика нет дальнемагистральных самолетов. В ее парке четыре A319-100 и два А320-200, а они не способны преодолеть 6500 км до российской столицы с полной загрузкой и без посадок. Сейчас авиакомпания оценивает свои возможности. Теоретически она может взять нужные лайнеры в аренду. В любом случае вопрос решится не раньше 2025-го.

По данным Минтуризма Мьянмы, в прошлом году страну посетило 1,3 млн отдыхающих. При этом 3 тыс. человек приехало из России. Очевидно, что государство нацелено на увеличение турпотока из РФ. Например, в июле для россиян на год продлили безвиз, а осенью его хотят сделать бессрочным. Кроме того, в некоторых ресторанах и торговых центрах страны начали принимать карты «Мир».

Пока сложно говорить о том, могут ли поездки в Мьянму из РФ стать массовыми. Туристам из российских городов нужно сначала доехать до Новосибирска, чтобы сесть на рейс до Янгона. Любителям пляжного отдыха также придется потратить время на дорогу до побережья. Наземный трансфер в Нгве Саунг займет 6,5 часов, а лететь на пляжи Нгапали придется местными авиалиниями, которые отправляют самолеты всего несколько раз в неделю.

Сказывается на выборе туристов и политическая ситуация. В 2021 году в Мьянме случился государственный переворот, и гражданская война до сих пор не закончена. Некоторые районы закрыты для посещения иностранцами. При этом отдыхающие говорят, что на курортах нет серьезной напряженности, а инфраструктура не сильно отличается от той, что предлагает Таиланд.