Стало известно, почему туристы начали чаще летать в Европу

Россияне адаптировались к сложным маршрутам и высоким ценам на билеты и начали чаще летать в Европу, страны Азии и Ближнего Востока, сообщает Forbes со ссылкой на исследование МТС Travel. Этим летом стало только немного больше направлений с прямыми перелетами из РФ, и россияне выстраивают маршруты с пересадкой в Грузии, Армении, Азербайджане, Турции и ОАЭ. Самые популярные европейские страны — это Венгрия, Франция, Италия, Сербия, Испания.

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Возобновились рейсы из Москвы в Гонконг, расширилось авиасообщение с Кубой, Вьетнамом, Китаем и Иорданией. Появились чартеры из Владивостока в КНДР, отмечает издание. В первом полугодии число поездок из РФ в страны дальнего зарубежья увеличилось на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Для ближнего зарубежья показатель вырос на 4%.

Лидером по динамике спроса оказалась КНР. За первые шесть месяцев года российские туристы ездили в Китай более чем в три раза чаще, чем за первое полугодие 2023 года. На втором месте оказался Вьетнам с почти двукратным ростом. В тройку лидеров также вошел Маврикий с приростом в 2,5 раза.

Ранее в Российском союзе туриндустрии назвали Республику Алтай самым дорогим российским регионом для отдыха в июле. Второе место по стоимости отдыха занял Камчатский край. Третье место по стоимости отдыха в июле заняла Московская область, на четвертом находится Алтайский край, а на пятом — Якутия. Средняя стоимость проживания на двоих в Республике Алтай составила 107 584 рубля, в Камчатском крае — 106 099 рублей, в Московской области — 74 049 рублей, в Алтайском крае — 73 396 рублей и в Якутии — 68 138 рублей.