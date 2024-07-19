Lufthansa сообщила о возможных ограничениях доступа к бронированиям

Крупнейшая германская авиакомпания Lufthansa сообщила о возможных нарушениях в работе некоторых сервисов из-за технического сбоя.

"В настоящее время функции поиска профиля и бронирования могут быть ограничены. Мы работаем над решением и приносим извинения за причиненные неудобства", - отмечается в заявлении авиаперевозчика.



Немецкая бюджетная авиакомпания Eurowings, которая является одним из дочерних подразделений Lufthansa Group, также сообщила, что пострадала в результате технического сбоя. На данный момент онлайн-регистрация невозможна. Возможны задержки и отмены рейсов. Имеются проблемы с посадкой.

Ранее газета Bild со ссылкой на представителя воздушной гавани сообщила, что международный аэропорт Берлин-Бранденбург (BER) имени Вилли Брандта приостановил работу из-за технических проблем. Самолеты не могут ни взлететь, ни совершить посадку. По данным сервиса Flightradar, прибывающие самолеты были частично перенаправлены.

Причина сбоя пока не установлена, однако многие, как указывает Bild, связывают его с нарушениями работы операционных систем Microsoft для ПК. Сбои наблюдаются и в других странах. Банки, аэропорты, заправочные станции, а также телестанции пострадали от перебоев и не могут предлагать свои услуги или предоставляют их только в ограниченном объеме.