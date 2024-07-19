Несколько рейсов Turkish Airlines задерживается в аэропорту Внуково

В аэропорту Внуково задерживается несколько рейсов авиакомпании Turkish Airlines в Турцию, следует из информации на онлайн-табло воздушной гавани.

В настоящий момент три рейса на вылет: ТК 414 Москва – Стамбул, ТК 3967 Москва – Анталья, ТК 3995 Москва – Анталья задержаны с 12:10 до 12:35, с 13:10 до 13:45 и с 13:40 до 14:40 соответственно. Ранее с задержкой в пределах одного часа вылетело еще шесть рейсов.

Кроме того, два рейса авиакомпании задерживается во Внуково на прилет: ТК 3966 Анталья – Москва (с 12:10 до 13:11), ТК 3994 Анталья – Москва (с 12:40 до 13:45).

Ранее СМИ сообщили о сбое в работе операционной системы Windows, который затронул работу ряда авиакомпаний и аэропортов по всему миру. Также в ряде публикаций отмечалось, что турецкая авиакомпания Turkish Airlines сообщила 19 июля о глобальном сбое в своих информационных системах, из-за которого возникли серьезные проблемы с бронированием билетов и регистрацией.