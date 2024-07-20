Россияне стали вторыми по числу иностранных туристов в Монголии

Граждане Китая и России лидируют по числу иностранных туристов, въехавших в Монголию за первое полугодие 2024 года. Об этом сообщил национальный статистический комитет.

"Число иностранцев, въехавших в Монголию за первое полугодие 2024 года, увеличилось на 80,8 тыс. человек, или 32,7%, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Из них 30,7% составили граждане КНР, 29,4% - РФ, 19% - Южной Кореи. Путешественники из других стран составили 13,3% турпотока, среди них граждане Казахстана - 3%, Японии - 2,4%, США - 2,2%", - привело данные статистическое ведомство.



По его информации, в 2023 году Россия заняла первое место среди стран, из которых в Монголию приезжали туристы. Российские туристы составили 38,6%, опередив представителей Южной Кореи (22%) и Китая (21,7%).

Как сообщали в июне 2023 года корреспонденту ТАСС представители монгольских турфирм, россияне отличаются тем, что любят путешествовать на своих машинах. Россияне также предпочитают в Монголии активный отдых семьями и небольшими группами, с рыбалкой и охотой. Приезжает много паломников из буддийских регионов России. Они часто выбирают Монголию как транзитную страну для вылетов в столицы Юго-Восточной Азии и Евросоюза.