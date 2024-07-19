Россия стала лидером по турпотоку на Пхукет за первое полугодие

Курортный остров с января посетили более полумиллиона соотечественников.

Об этом ТАСС сообщил президент Туристической ассоциации Пхукета Тханет Тантипхириакит. По его словам, на втором месте китайцы — 502 тысячи отдыхающих, на третьем Индия — 191 тысяча, далее следует Австралия (120 тысяч) и Великобритания (107 тысяч).

Собеседник агентства назвал транспортную доступность Пхукета одним из главных факторов популярности острова у россиян.