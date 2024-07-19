Эксперты объяснили недостаточную загрузку отелей в Турции

Недостаточная загрузка гостиниц на турецких курортах остается центральной темой в профильных СМИ Турции. По оценкам отельеров, в июле, на пике высокого сезона, их объекты размещения отстают по заполняемости на 30–35% от аналогичного периода прошлого года.

© tourdom.ru

Эксперты выдвигают все новые версии причин сложившейся ситуации, в том числе довольно экзотические.

«Туристы, собиравшиеся забронировать тур в Турцию last minute (в последний момент, накануне предполагаемой поездки. – Ред.), читают посты в соцсетях или слышат от своих знакомых, вернувшихся с отдыха, о том, как у нас “все дорого”. И меняют планы», – приводит turizmguncel.com высказывание управляющего гостиницей Bono Идриса Акгюля.



При этом стимулировать текущий спрос спецпредложениями отельеры считают проблематичным из-за стремительного роста издержек и падающей рентабельности.

«Даже сотрудники, чья работа не требует высокой квалификации, например уборщики территории, ориентируются в этом сезоне на зарплату от 40 тыс. лир (107 тыс. руб. – Ред.)», – отмечает президент Ассоциации туристических предприятий Антальи (ANTOP) Альп Озель.



По его оценке, туризм на Анталийском побережье сейчас «держится на плаву» благодаря 400–450 наиболее востребованным отелям 5*, работающим по системе «всё включено». Их загрузка на сегодня выше средней по рынку, несмотря на «кусачие» ценники на размещение.

Ранее мы писали, что турецкие отельеры недоумевают по поводу несоответствия официальной статистики о рекордном турпотоке из-за границы и довольно скромных показателей заполняемости гостиниц.