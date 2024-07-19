Турцию признали одной из самых безопасных стран для российских туристов
Турция стала одной из самых безопасных стран для туристов из России. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР), сославшись на статистику страховой компании ЕВРОИНС.
Отмечается, что с января по июнь лишь 8 российских туристов из 1000 обращались за медпомощью по страховкам в Турции и Египте. В Кубе, Доминикане и Венесуэле этот показатель несколько хуже — 1,01%.
В ОАЭ число страховых случаев среди россиян составляет 1,04%. Наиболее опасными странами стали Индонезия, Шри-Ланка, Вьетнам и Таиланд (2,65%).
Ранее в АТОР сообщили, что лакшери-курорты Грузии в будущем могут стать заменой Турции и Сочи.
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