Туристам посоветовали продумать экстренный план отъезда из Абхазии

Российским туристам рекомендовано проявлять осторожность в Сухуми из-за ухудшения политической обстановки в Республике Абхазии. Рекомендациями поделилась лидер туристического агентства Елена Суслова.

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«Россиянам следует внимательно отслеживать ситуацию и при необходимости вносить изменения в свои планы по поездке. Тем, кто уже находится в Сухуми, рекомендуется избегать мест с большим скоплением людей и не вступать в споры с органами власти», – пояснила эксперт.



По ее словам, приезжим лучше иметь запасной план экстренного отъезда из Абхазии, хотя пока обстановка в курортных зонах остается спокойной, пишет МК.

Ранее стало известно, что в Абхазии начались массовые волнения в самый разгар туристического сезона. Оппозиция вышла на протесты, к зданию парламента в Сухуми стянуты войска и милиция.

Напомним, этим летом Абхазия ужесточила правила въезда и пребывания для россиян.