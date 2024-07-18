Туристов вновь повезут зимой в ОАЭ рейсами Air Arabia

В системах онлайн-бронирования туроператоров Fun&Sun и Coral Travel выставлены цены туров в ОАЭ на зимний сезон на рейсах Air Arabia в Шарджу из Москвы, а также Екатеринбурга, Самары, Казани и Уфы. Перевозкой Coral Travel пользуется и Sunmar. О планах взять блоки мест на лайнерах Air Arabia из столицы и региональных городов в Шарджу нам сообщили и в Space Travel.

© tourdom.ru

Прошлой зимой, накануне новогодних праздников, от своей квоты на Air Arabia неожиданно отказался TEZ TOUR. Туроператор тогда не комментировал свое решение, но, по одной из версий, причиной стала неготовность перевозчика проявить гибкость в условиях сотрудничества, оперативно адаптировать цены, чтобы они стали конкурентными по сравнению с предложениями других авиакомпаний направления. В мае с блоков Air Arabia ушел и Space Travel, как говорят на рынке, по той же причине. Туроператоры долго не могли получить от авиакомпании блочные тарифы на летнюю перевозку. В то время как Emirates и flydubai пошли на ценовые уступки туроператорским компаниям на фоне удешевления перелетов в ОАЭ у российских конкурентов – S7 и «Уральских авиалиний», Air Arabia оставалась непреклонна. Две недели назад авиакомпании пришлось сократить географию и частоту вылетов из России в Шарджу и Абу-Даби.

Как рассказал порталу TourDom.ru на условиях анонимности топ-менеджер одного из туроператоров, высшее руководство авиакомпании, похоже, осознало риски потери доли нашего рынка и недавно по своей инициативе вышло на российских партнеров с устраивающими их предложениями о сотрудничестве:

«Обещано более гибкое взаимодействие».



Минимальные цены недельных туров в гостиницы 3* на рейсах Air Arabia из Москвы в Шарджу с вылетами в первой декаде ноября начинаются от 133 тыс. руб. за двоих, в отели 4* – от 147 тыс. руб.

Как правило, туроператоры предлагают в составе турпакетов в Шарджу выбор авиаперевозки, в том числе на перелетах flydubai, Emirates, а также «Уральских авиалиний» до Дубая – аэропорт этого мегаполиса расположен всего в 16 км от авиагавани Шарджи. Библио-Глобус доставляет туристов рейсами в Дубай «Аэрофлота», своего стратегического партнера по туристической перевозке.