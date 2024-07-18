Исследование показало, на каком языке российские туристы за рубежом

Четверть россиян стараются избегать общения на английском в путешествиях за границу из-за плохого знания языка и произношения. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование языковой онлайн-школы.

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Почти треть сообщили, что общаются частично на ломаном английском и с помощью онлайн-переводчика, а 21% респондентов пользуются только онлайн-переводчиком. 10% признались, что стараются узнать и найти среди окружающих русскоязычных людей и обращаются к ним за помощью. Еще в 3% случаях россияне прибегают к помощи друзей, супругов или детей, которые знают английский лучше их. Свободно общаются на иностранном и не испытывают проблем с языковым барьером лишь 6% опрошенных, и еще столько же — стараются общаться на английском, но не всегда встречают понимание у собеседника.