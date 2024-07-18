Без детей: в Египте вырос спрос на отели для взрослых

Управляющий директор сети египетских отелей Rixos Egypt Эркан Йылдырым заявил, что российские туристы стали чаще выбирать отели для взрослых. Такой формат отдыха рассчитан на людей, которые ценят приватность.

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Он отметил, что в Шарм-эль-Шейхе в отеле Rixos Radamis в 2025 году намереваются открыть целый корпус, в который не будет пускать несовершеннолетних. Будет отдельно функционировать отдельный пляж и приватная зона, в которые не будут пускать детей. Об этом он рассказал изданию «Интерфакс».

Сейчас Rixos Radamis загружен на 100%. Даже зимой номера оказываются выкуплены на 50%. При этом управляющий добавил, что российские туристы стали меньше употреблять алкоголя и больше уделять время спортивным мероприятиям.

Ранее сообщалось, что российские туристы могут посещать 65 стран без получения визы.

Эксперты отмечают, что курорты Египта и Турции остаются самыми популярными заграничными туристическими направлениями у россиян.