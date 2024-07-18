Специалист объяснил, из чего складывается цена туристической страховки

На стоимость туристической страховки влияют возраст, цель поездки и ее продолжительность. Об этом в интервью РИАМО сообщил руководитель практики коммерческого и договорного права юридической фирмы OrçLaw Шамиль Алаев.

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«Чем более клиент возрастной, тем выше будет цена страховки. Второе — цель поездки: если у клиента в приоритете, например, активный отдых и экстремальные виды спорта, то сумма страховки будет выше. Безусловно, влияют на итоговую стоимость и продолжительность пребывания за границей, и маршрут поездки — какие-то страны более опасные, какие-то менее», — разъяснил Алаев.



Он также отметил, что важно обратить внимание на наличие в соглашении со страховой компанией франшизы. Т.е. часть расходов страхователь может взять на себя, что значительно уменьшит конечную стоимость страховки.

Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский до этого посоветовал туристам обязательно оформлять страховку от невыезда, чтобы не потерять деньги, потраченные на билеты, путевки и т.д., в случае отказа от поездки. Он напомнил, что большинство авиабилетов являются невозвратными. Особенно это касается чартерных рейсов.

В самой поездке, по его словам, необходимо иметь страховку, предусматривающую покрытие рисков для жизни и здоровья.