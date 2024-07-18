Турагент рассказал популярные способы обмана на отдыхе в Турции

Наиболее распространенные способы обмана на отдыхе в Турции раскрыла в беседе с «Мослентой» эксперт по туризму, основатель турагентства «99евро» Татьяна Сапронова. В первую очередь она посоветовала отказаться от помощи людей, которые предлагают якобы бесплатно донести чемодан в аэропорту.

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Специалист пояснила, что в результате сумма помощи всегда будет озвучена, но позже, когда чемоданы уже будут подхвачены.

Кроме того, нередко мошенники скрываются за миловидной внешностью и хорошими манерами. Они приглашают туристов выпить, но перед тем, как принесут счет, аферист скрывается, а туристу приходится оплачивать счет за двоих.

Быть обманутым можно и во время экскурсии. Так, не всегда билет включает все, что ждет по дороге. Часто приходится доплачивать — за питание, другие дополнительные опции.

«Пожилым парам для надежности лучше пользоваться услугами отельных гидов. Скорее всего, будет переплата, но и полученное за нее спокойствие — что предложено, то и получено. Если планируется покупка у местных гидов, лучше заранее почитать отзывы, поспрашивать отдыхающих и, конечно, спросить сразу, что входит в стоимость еще до посадки в автобус или катер», — Татьяна Сапронова, основатель турагентства «99евро».



Турагент добавила, что в турецких отелях иногда просят оплачивать то, что и так бесплатно. Это делается потому, что турист просто не знает местных правил. Например, чек выставляется за мини-бар, пользование полотенцами, «платный» пляж. Сапронова пояснила, что береговая линия в стране бесплатна. Оплачивать нужно только лежак или зонт.

«Турция — страна, где не можно, а нужно торговаться. Фиксированная цена здесь только в супермаркетах. В остальных местах цены на любые товары, услуги и предложения завышены. Перед покупкой важно уточнить: в какой валюте указана цена и за сколько (если он весовой). Но если речь идет о такси, то, напротив, выгоднее всего перемещаться на официальном. Тогда будет уверенность, что не подкрутят счетчики и не используют другие уловки для того, чтобы увеличить стоимость проезда», — заключила специалист.



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