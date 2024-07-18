Эксперт назвал причины снижения привлекательности Турции для россиян

Затруднения в оплате услуг, связанные с западными санкциями, и дороговизна стали причинами снижения привлекательности Турции для российских туристов. Об этом в четверг, 18 июля, сообщил турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин.

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— Несмотря на то что туристический сезон в целом проходит хорошо, заполняемость отелей остается слабой. Внутренний туризм был немного активен благодаря длинным праздникам, — заявил Эрчин.



Кроме того, турецкая валюта дорожает, а цены на иностранную остаются неизменными, в то время как инфляция высокая. Это делает страну дорогим регионом, пишет РИА Новости.

Введенный Таиландом 60-дневный безвизовый режим для российских граждан будет действовать без ограничения по времени. Безвизовый режим начал действовать 15 июля. Его срок составляет 60 дней, но при желании его можно продлить до 90 дней при оплате пошлины в размере 1900 батов.

«Вечерняя Москва» также узнала у эксперта по туризму Николая Мельника, во сколько обойдется тур в Таиланд и что интересного там можно увидеть.

Летом многие россияне уезжают в отпуск на популярные курорты. «ВМ» собрала самые лучшие и бюджетные направления на период с июня по сентябрь.