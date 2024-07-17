Турист из СНГ потратил 7,5 миллионов долларов в турецких магазинах Duty-Free

Турецкие магазины Duty-Free стали местом сенсационной покупки для одного туриста из СНГ. Как сообщил генеральный директор компании Global Blue Селим Шейхун, турист, предположительно из Азербайджана, совершил покупок на общую сумму 7,5 миллионов долларов.

Шейхун отметил, что среди приобретений туриста были часы и ювелирные изделия. Это стало самой крупной покупкой за первые четыре месяца текущего года.

В среднем каждый посетитель таких магазинов делает около 3,3 покупок во время поездки в Турцию. Однако количество туристов, совершающих покупки, уменьшилось из-за роста цен. Средние расходы туристов в турецких лирах на одну покупку увеличились на 102%.

Особенно заметное сокращение покупок наблюдается среди российских туристов — на 41%. Но наибольшее снижение зафиксировано у туристов из Кувейта, которые сократили траты на 51%. При этом, несмотря на общее снижение, туристы с Ближнего Востока остаются основными покупателями в турецких магазинах Tax-Free, составляя 37% от общего числа беспошлинных покупок.

Сообщалось, что в дьюти-фри аэропорта Неаполя с туристкой России произошел неприятный инцидент. Путешественницу отказались обслуживать.

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