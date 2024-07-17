Пожарный вертолет устроил переполох на пляже в Анталье

Сегодня днем отдыху туристов на пляже Коньяалты турецкого курорта Анталья помешал опасный маневр пожарного вертолета. По непонятной причине экипаж воздушного судна, задействованного в ликвидации очагов возгорания в городских парках, решил набрать воду в море буквально в 30 м от берега.

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В соцсетях публикуют фото и видео с места. Мощным воздушным потоком от лопастей винта на пляже переворачивало лежаки, вырывало из песка и разбрасывало зонты. О пострадавших пока не сообщалось, однако людям пришлось натерпеться страха.

«Дети были очень напуганы», «Только по счастливой случайности никого не ранило разлетавшимся по воздуху пляжным инвентарем», – пишут в соцсетях очевидцы.



Как рассказала порталу TourDom.ru проживающая в Анталье турагент Мария Шекер, на Коньяалты немало занимающихся фридайвингом. Далеко от берега, за буйки порой заплывают и обычные отдыхающие. Поэтому необъяснимые маневры пожарного вертолета над акваторией могли привести к трагическим последствиям. Забор воды в море для тушения пожаров – обычная практика, но это обычно делают на значительном удалении от пляжей.

17 июля в Анталье пришлось ликвидировать два очага возгорания – в парке Хаят и на бульваре Термессос. Несмотря на жаркую погоду, масштабных пожаров на курорте пока удается не допустить. Пожарные оперативно подключаются к борьбе с огнем, кроме того, распространению пламени в примыкающих к курорту сосновых лесах препятствуют сильные ливни, которые в последние дни часты в горной местности, пояснила Мария Шекер.