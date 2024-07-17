Туристы из РФ занимают второе место по численности на Мальдивах

Отдыхающие из России занимают второе место по количеству на Мальдивах, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство туризма островного государства. С января на курорте побывало 115 тыс. гостей из РФ. По количеству туристов Россия уступила только Китаю – с января на курорте побывало 136 тыс. граждан КНР. Третье и четвертое места у Великобритании и Италии – с 98 тыс. и 83 тыс. отдыхающих соответственно.

Всего за первые полгода на островах зарегистрировали 1 092 000 туристов. Это значит, что на Мальдивы приехало на 9,4% больше гостей, чем за аналогичный период прошлого 2023-го.

Власти островного государства предполагают, что в текущем году курорт сможет принять рекордные 2 млн отдыхающих. В 2022 году на Мальдивах побывало 1,6 млн гостей из других стран, а в 2023-м курорт посетило 1,6 млн туристов.