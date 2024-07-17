Туристы из России подхватили кишечную инфекцию в пятизвездочном турецком отеле

В Бодруме как минимум трое российских туристов подхватили кишечную инфекцию, отдыхая в пятизвездочном отеле Norm Collection Door'a. Об этом пишет TourDom.

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Всем пострадавшим был поставлен один диагноз — кишечная инфекция.

По словам одной из заболевших туристок, персонал отеля вел себя доброжелательно и приносил диетическую еду и воду в номер после ее возвращения из больницы. Там девушке, как уточняется, поставили капельницу и выписали антибиотики. Она предполагает, что могла заразиться, купаясь в море.

«В бассейнах не купались, из подозрительного ели только роллы (но за день до этого тоже ели, все было ок). Может быть, в море что-то слили, тут бухта и еще несколько отелей», — говорит россиянка. Она отмечает, что претензий к отелю у нее не осталось.



Помощь медиков также понадобилась двум другим туристам из России. У них также наблюдались классические для пищевого отравления симптомы. Известно, что в страховую компанию в связи этим обращались трое отдыхающих, хотя пострадавших от инфекции может быть больше.

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