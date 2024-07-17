Flydubai и "Аэрофлот" увеличили частоту полетов в Минск

Эмиратская авиакомпании Flydubai и российская "Аэрофлот" увеличили частоту полетов в Минск. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Минска.

Авиакомпания Flydubai добавила ночные рейсы на маршруте Дубай - Минск - Дубай по вторникам, пятницам и воскресеньям. Прибытие в Минск в 00:25, вылет в Дубай в 01:25 мск. После увеличения частоты полетов в Национальный аэропорт Минск общее число рейсов авиакомпании по маршруту составляет 10 в неделю.

Также "Аэрофлот" увеличил частоту полетов между Москвой и Минском до шести в сутки. Общее количество рейсов авиакомпании на маршруте составляет 42 в неделю.

Увеличение частоты рейсов, отметили в пресс-службе, позволит удовлетворить традиционно возрастающий в летнее время спрос на авиапассажирские перевозки.