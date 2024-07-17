Объем чартерных перевозок из Екатеринбурга в Шарм-эль-Шейх увеличился

Количество мест на прямые перелеты из столицы Среднего Урала в Египет выросло за счет активизации нового туроператора. В итоге воспользоваться предложением смогут порядка пяти тысяч туристов, подсчитал специализированный портал «ТурДом».

В расписание добавилась полётная программа авиакомпании AlMasria, анонсированная Fun&Sun, — с 15 июля, раз в 10 дней. Таким образом, общее количество мест на чартерах туроператоров возросло примерно на 10 % — с 4,5 тысячи до 5 тысяч в месяц.

«Библио-Глобус» отправляет туристов из Екатеринбурга в Шарм-эль-Шейх на лайнерах Boeing 737 800 авиакомпании «Россия», дочерней компании «Аэрофлота», своего стратегического партнёра по туристическим перевозкам. Anex и «Интурист» заполняют 336-местные самолёты Boeing 767 AZUR air — три рейса в месяц. С такой же частотой летают самолёты AlMasria, места на которых делят Pegas Touristik и Coral Travel. У Fun&Sun, помимо недавно анонсированной цепочки на AlMasria, из столицы Урала в Шарм отправляются самолёты Boeing 777 авиакомпании Red Wings — раз в 10 дней.

Чартеры из Екатеринбурга в аэропорт другого египетского курорта, Хургады, есть у «Библио-Глобуса» — два раза в неделю на «России», а также у Fun&Sun — «десятидневки» на широкофюзеляжных Boeing 777 Red Wings. Общий объём меньше, чем в Шарм-эль-Шейхе, — примерно 3 тыс. кресел в месяц.

«Активная работа по летнему Египту позволяет туроператорам предложить туристам более экономичные варианты отдыха, чем в Турции, цены на которую в этом сезоне кусаются», – отмечают эксперты.



На первую декаду августа в Египте можно отдохнуть двоим за 159 тысяч рублей с двоих. В Турцию с вылетом из Екатеринбурга приглашают за 184 тысяч рублей.

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