Женщина остудила у туроператора более 400 тысяч рублей за отель с тараканами

Турфирма вернет деньги жительнице Оренбурга за испорченный отпуск в Турции.

Женщина через турагентство приобрела для своей семьи тур в Турцию, в пятизвездочный отель на 9 ночей. В первый же день оренбуржцы заметили насекомых в номере, грязь на вытяжке и вентиляции, а также грязную посуду на полу в отеле. Женщина попросила администрацию отеля провести дезинфекцию и качественную уборку в номере, но ее проигнорировали. Тогда семья решила обратиться к туроператору с просьбой рассмотреть возможность переселения, после чего были предложены варианты с доплатой в 130 тысяч рублей и более. Из-за этого они решили остаться в отеле с ужасными условиями.

Позже туроператор отказалась возвращать стоимость некачественного тура, поэтому оренбурженка обратилась в суд.

В суде в качестве доказательств были представлены фото и видео. Также документально было зафиксировано, что ребенка покусали насекомые, поэтому появился зуд и боль.

Ленинский районный суд Оренбурга исковые требования удовлетворил. С туроператора взыскана стоимость тура 274 590 рублей, штраф 137 295 рублей. В пользу ребенка взыскана компенсация морального вреда 10 000 рублей и штраф 5 000 рублей. В общей сумме туроператор выплатит семье 426 885 рублей.