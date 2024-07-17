Раскаленный воздух из Африки принес в Европу аномальную жару

Волна горячего воздуха из Африки обрушилась на южную Европу и Балканы, вызвав аномальную жару. В ряде стран столбики термометров поднимались до плюс 40 градусов Цельсия. Синоптики предупреждают, что худшее может ждать впереди.

Министерство здравоохранения Италии 16 июля объявило в 12 городах (от Триеста до Рима) наивысший уровень опасности из-за жары. В Сербии, Хорватии и Боснии уже вторую неделю температура держится на отметке около 40 градусов Цельсия. Хорватия также сообщила о рекордно высокой температуре Адриатического моря – почти 30 градусов. В государственной энергетической компании Сербии заявили о рекордном потреблении электроэнергии из-за использования кондиционеров.

В Греции местные власти оборудовали для населения помещения с кондиционерами. Некоторые виды работ под открытым небом, в частности, строительство, запретили в самое жаркое время суток.

В среду и четверг (17-18 июля) в ряде стран температура, по прогнозам, достигнет 42 градусов Цельсия. Так, в южной части бассейна реки Гвадалквивир (Испания) ожидается жара до 44 градусов.

Аномальная жара уже стала причиной гибели людей. В Албании 72-летний мужчина был найден мертвым 200 км на своей ферме. В столице страны Тиране улицы практически опустели.

Помимо тепловых ударов, жара несет и другую опасность – лесные пожары. В последние недели из-за высокой температуры и ветра огонь распространялся с юга на север региона. Служба гражданской защиты Италии заявила, что только за 15 июля получила 18 обращений о помощи в тушении лесных пожаров.

При этом аномальная жара обошла стороной Париж, который готовится принять Олимпийский Игры. Во вторник, 16 июля, температура была сравнительно низкой – 22 градуса по Цельсию, сообщает The Daily Mail.

Аномальная жара испытывала Европу и в 2023 году. В Италии температура поднялась почти до 48 градусов.