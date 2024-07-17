Чем привлекает озеро Тузкель в Кыргызстане сотни туристов

В Кыргызстане пик туристического сезона. Гости и жители страны едут не только к Иссык-Кулю. В 10 километрах к югу от лазурного озера есть соленое с лечебной водой. Кому прописаны процедуры, выясняла корреспондент «МИР 24» Аида Аматбекова.

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Озеро Тузкель – мертвое море Кыргызстана. Концентрация соли – больше 230 граммов на литр. Плавать в нем легко. Вот только нырнуть без труда не получится.

«Вода очень соленая. В ней не тонешь, вот посмотрите, сын лежит и не тонет, вот я его отпустил. Но надо быть осторожным при плавании, если вода попадет в глаза, то нужно скорее промыть чистой водой», – поделился турист Жылдызбек Омуров.



Вода содержит больше десяти полезных минералов. Они помогают в том числе при кожных заболеваниях. Съездбек Сылымов борется с недугом уже несколько лет. Приехал специально из Бишкека. Надеется, Тузкель поможет.«Врачи сказали, что мне не хватает витамина Д, прописали лекарства, мази. Но ничего не помогает. В этом году посоветовали поплавать в соленом озере пять дней», – поделился Съездбек Сылымов.

«В озере полезная не только вода, но и грязь, которая находится на глубине. Из-за того, что мы на берегу, она светлая», – отметила журналист.



Всего на дне три вида иловой грязи – черная, голубая и зеленая. Глина помогают при ревматизме, артрите, артрозе. Супруги Кубанычбек и Гулумкан рассказывают: утром протерли колени и стопы. Эффект от процедуры чувствуют даже под конец дня.

«Нам врач сказал, что грязь выводит вредные соли. Мы попробовали, и вы не поверите, но колени горячие до сих пор, хотя прошло больше пяти часов. Как будто вся усталость уходит из ног», – рассказала туристка Гулумкан Алиева.



Для туристов – вся инфраструктура. Заночевать можно и в глэмпинге на берегу. Рядом есть кафе и магазины.

«Когда устаешь от пляжного отдыха, то это место хороший вариант разнообразить отпуск, а самое главное – подлечиться. Тут горы вокруг, воздух чистый, отдыхаешь и получаешь лечение. Отличное место», – подчеркнул Кубанычбек Бердикулов.



Добраться до соленого озера можно на личном автомобиле и общественным транспортом. Туристические автобусы возят отдыхающих из Каракола, Чолпон-Аты и Балыкчи. Стоимость поездки – 300 сомов (примерно столько же российских рублей).